    Гуманитарная помощь из Азербайджана прибыла в Украину

    • 01 сентября, 2025
    • 17:22
    Очередной конвой с гуманитарной помощью из Азербайджана сегодня прибыл в Украину.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, около 20 грузовых автомобилей доставили критически важное энергетическое оборудование, необходимое для восстановления поврежденной инфраструктуры.

    Советник посольства Азербайджана в Украине Фарид Бабаев подчеркнул значимость этой помощи: "Данный конвой является очередной гуманитарной помощью, направленной на преодоление энергетического кризиса, возникшего в Украине на фоне войны. Помощь направлена в соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева, стоимость этого конвоя составляет $2 млн. В целом, с начала войны объем гуманитарной помощи из Азербайджана Украине достиг $44 млн. По поручению господина президента гуманитарная помощь Украине будет продолжена и в дальнейшем".

    Заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак выразил глубокую признательность Азербайджану за поддержку. "Для нас большая честь и возможность принять очередную партию помощи от Азербайджана для энергетического сектора. В целом, Азербайджан протягивает руку помощи украинцам с первых дней войны. Это в основном касается энергетического сектора. В буквальном смысле с первых месяцев нам поставляется оборудование, трансформаторы, генераторы из Азербайджана. Энергетическая инфраструктура Украины серьезно пострадала в результате ударов. Азербайджан не жалеет своей гуманитарной помощи украинскому народу в этот трудный момент, в этой критической сфере. Мы очень благодарны за это президенту и народу Азербайджана. Украинский народ не забудет этого внимания", - добавил он.

