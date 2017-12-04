Gucci подозревают в неуплате налогов на сумму в 1,3 млрд евро

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники итальянской Финансовой гвардии провели обыски в офисах Gucci в Милане и Флоренции в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов на 1,3 миллиарда евро, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

По версии следствия, компания, принадлежащая французскому холдингу Kering, на протяжении нескольких лет сообщала о своих доходах в налоговых документах подразделения в Швейцарии, где налоговый режим для модного дома оказался более благоприятен. В число фигурантов дела, начало которому дали показания уволенного топ-менеджера компании, попало ее руководство, в том числе главный исполнительный директор Марко Биццари.

Представители компании в свою очередь выразили уверенность в прозрачности своих налоговых операций.

Выручка Gucci за третий квартал 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49%. Общий объем продаж бренда, который составил почти 40% от всей выручки холдинга Kering, составил с июля по сентябрь 1 миллиард 553 миллиона евро.