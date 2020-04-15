​Губернатор Рио-де-Жанейро заразился коронавирусом

Уилсон Уитцел https://report.az/storage/news/6c408a81ab535e656eb6cf3593a43cd4/d86942de-f052-458a-adce-d0d4b62b883d_292.jpg

Губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил политик в своем аккаунте в Twitter.

"Хочу сообщить, что с пятницы чувствовал себя не очень хорошо. Попросил сделать тест на COVID и сегодня пришел положительный результат".

Губернатор добавил, что продолжит работать из резиденции "с соблюдением ограничений и рекомендаций врачей". "Уверен, что преодолею и эти сложности", - отметил он.

Глава региона попросил жителей оставаться дома и соблюдать меры социального дистанцироваться. "Болезнь не разбирает, заражение распространяется быстро", - написал он.