Наверх

Губернатор Рио-де-Жанейро заразился коронавирусом

​Губернатор Рио-де-Жанейро заразился коронавирусом

Уилсон Уитцел

Губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил политик в своем аккаунте в Twitter.

"Хочу сообщить, что с пятницы чувствовал себя не очень хорошо. Попросил сделать тест на COVID и сегодня пришел положительный результат".

Губернатор добавил, что продолжит работать из резиденции "с соблюдением ограничений и рекомендаций врачей". "Уверен, что преодолею и эти сложности", - отметил он.

Глава региона попросил жителей оставаться дома и соблюдать меры социального дистанцироваться. "Болезнь не разбирает, заражение распространяется быстро", - написал он.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!