​Губернатор Рио-де-Жанейро заразился коронавирусом

Губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Уитцел заразился коронавирусом.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил политик в своем аккаунте в Twitter.
"Хочу сообщить, что с пятницы чувствовал себя не очень хорошо. Попросил сделать тест на COVID и сегодня пришел положительный результат".
Губернатор добавил, что продолжит работать из резиденции "с соблюдением ограничений и рекомендаций врачей". "Уверен, что преодолею и эти сложности", - отметил он.
Глава региона попросил жителей оставаться дома и соблюдать меры социального дистанцироваться. "Болезнь не разбирает, заражение распространяется быстро", - написал он.