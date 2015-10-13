Губернатор Окинавы отменил разрешение на строительство авиабазы США

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Губернатор японской префектуры Окинава официально аннулировал разрешение на строительство нового аэродрома для Военно-воздушных сил США близ города Наго, в поселке Хэноко, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

По данным агентства Киодо, губернатор Такэси Онага направил уведомление о своем решении в отделение министерства обороны Японии на Окинаве.

Около 20 лет назад правительство Японии приняло решение о закрытии военной базы США в городе Гиннован в центре острова Окинава. Сначала предполагалось вывести базу за пределы префектуры, но затем было принято решение о передислокации базы внутри острова и строительстве для этого нового аэродрома в Хэноко, где уже располагается американская база "Кемп-Шваб".