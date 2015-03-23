 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Губернатор Окинавы остановил строительство базы для США

    В ходе работ по созданию искусственного участка суши могут быть повреждены коралловые рифы

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Губернатор японского острова Окинава Такеши Онага распорядился прекратить возведение новой американской военной базы.

    По словам Онаги, в ходе работ по созданию искусственного участка суши могут быть повреждены прибрежные коралловые рифы, передает Report со ссылкой на "Би-си-си".

    Онага победил на выборах в ноябре 2014 года с обещанием остановить постройку базы.

    Япония и США договорились о создании новой базы почти 20 лет назад, но строительные работы переносились из-за недовольства местных жителей.

    Окинава служит базой для нескольких тысяч американских военных в Японии.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi