Губернатор Окинавы остановил строительство базы для США

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Губернатор японского острова Окинава Такеши Онага распорядился прекратить возведение новой американской военной базы.

По словам Онаги, в ходе работ по созданию искусственного участка суши могут быть повреждены прибрежные коралловые рифы, передает Report со ссылкой на "Би-си-си".

Онага победил на выборах в ноябре 2014 года с обещанием остановить постройку базы.

Япония и США договорились о создании новой базы почти 20 лет назад, но строительные работы переносились из-за недовольства местных жителей.

Окинава служит базой для нескольких тысяч американских военных в Японии.