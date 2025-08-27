    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    Губернатор Наблуса: Более 50 человек пострадали при атаках ЦАХАЛ

    Другие страны
    • 27 августа, 2025
    • 23:12
    Более 50 человек получили ранения в результате израильских атак на город Наблус на Западном берегу реки Иордан.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду губернатор населенного пункта Гасан Даглас.

    Израильская армия в среду начала масштабную кампанию рейдов и арестов в различных районах Западного берега, особое внимание сконцентрировав на городе Наблус, который находится на севере Западного берега реки Иордан. В рамках военной операции израильская армия штурмовала старый город Наблуса и проводила поквартирные обыски.

    "Израильские силы осаждают район старого города Наблуса с рассвета. Это крупнейший район города, в котором проживает почти половина его населения… На сегодняшний день 53 палестинца получили ранения от боевых и резиновых пуль, а также от отравления слезоточивым газом", - сообщил Даглас.

    Он подчеркнул, что ситуация в городе очень тяжелая, а цель военной операции - ослабить Палестинскую администрацию любыми средствами.

    "Израильские силы препятствуют работе медицинских бригад, и мы находимся в контакте с Международным комитетом Красного Креста для эвакуации ряда раненых из старого города", - добавил губернатор.

