Губернатор Миннесоты согласился баллотироваться на пост вице-президента США от Демпартии

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента США от Демократической партии на выборах 5 ноября.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц официально объявил о согласии баллотироваться на пост вице-президента США от Демократической партии на выборах 5 ноября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом политик заявил на национальном съезде демократов в Чикаго.

"Для меня большая честь быть кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов от демократов", - подчеркнул Уолц.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако 21 июля он заявил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая будет бороться за главный пост в стране с республиканцем Дональдом Трампом.

Кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии является сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.