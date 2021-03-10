Губернатор Гавайев ввел в штате режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен сегодня в штате Гавайи из-за проливных дождей и наводнений

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен сегодня в штате Гавайи из-за проливных дождей и наводнений. Как передает Report, об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил губернатор штата Дэвид Айдж.

"Только что подписал документ о введении режима ЧС в штате Гавайи. Проливные дожди и наводнение нанесли значительный ущерб частной и государственной собственности на островах", - говорится в публикации.

Эта мера позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при ликвидации последствий стихийного бедствия.

Ранее сообщалось, что на Гавайях объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы.