На Гавайях объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы

Как сообщается, вода достигла вершины дамбы из-за сильных дождей.

Власти округа Мауи на Гавайях объявили обязательную эвакуацию населения из-за угрозы прорыва дамбы Каупакалуа (Kaupakalua). Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило местное управление по чрезвычайным ситуациям.

"Управление по чрезвычайным ситуациям сообщило о неминуемой угрозе разрушения дамбы Каупакалуа ... ожидается опасное для жизни наводнение и значительный ущерб имуществу в районах Хайку и Паувела ниже по течению от дамбы. Власти округа Мауи объявили эвакуацию в опасных зонах", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления. Автотрасса в районе Хайку была перекрыта.

Как сообщается, вода достигла вершины дамбы из-за сильных дождей. Власти начали открывать убежища для размещения эвакуированных.