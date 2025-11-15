Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Guardian: План США по Газе предполагает раздел анклава на две части

    • 15 ноября, 2025
    • 02:36
    Guardian: План США по Газе предполагает раздел анклава на две части

    Центральное командование ВС США составило план по сектору Газа, который предполагает раздел анклава на две части: одна из них будет контролироваться Израилем, а другая - палестинскими группировками.

    Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на американские источники.

    По информации издания, в "зеленой зоне" на востоке Газы, которая будет находиться под контролем Израиля и международного воинского контингента, будет идти процесс реконструкции, в то время как "красная зона" останется "лежать в руинах".

    Газета указала, что таким образом Вашингтон намерен побудить палестинцев, продолжающих жить в "красной зоне" после прекращения огня, перебраться в "зеленую зону".

    "По мере развития ситуации и создания условий для восстановления, мирные жители в Газе начнут перебираться в "зеленую зону" и благополучно жить. Люди скажут, что это то, что им нужно. И ситуация будет развиваться в этом направлении. Никто не говорит о том, чтобы обеспечить переселение с помощью военной операции", - заявил источник в вашингтонской администрации.

