Guardian: План США по Газе предполагает раздел анклава на две части

Центральное командование ВС США составило план по сектору Газа, который предполагает раздел анклава на две части: одна из них будет контролироваться Израилем, а другая - палестинскими группировками.

Как передает Report, об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на американские источники.

По информации издания, в "зеленой зоне" на востоке Газы, которая будет находиться под контролем Израиля и международного воинского контингента, будет идти процесс реконструкции, в то время как "красная зона" останется "лежать в руинах".

Газета указала, что таким образом Вашингтон намерен побудить палестинцев, продолжающих жить в "красной зоне" после прекращения огня, перебраться в "зеленую зону".

"По мере развития ситуации и создания условий для восстановления, мирные жители в Газе начнут перебираться в "зеленую зону" и благополучно жить. Люди скажут, что это то, что им нужно. И ситуация будет развиваться в этом направлении. Никто не говорит о том, чтобы обеспечить переселение с помощью военной операции", - заявил источник в вашингтонской администрации.