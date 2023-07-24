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Guardian: Парламентские выборы в Великобритании могут состояться весной 2024 года

Guardian: Парламентские выборы в Великобритании могут состояться весной 2024 года Возможность проведения всеобщих парламентских выборов в Великобритании весной 2024 года обсуждается в руководстве правящей Консервативной партии.
Другие страны
24 июля 2023 г. 14:45
Guardian: Парламентские выборы в Великобритании могут состояться весной 2024 года

Возможность проведения всеобщих парламентских выборов в Великобритании весной 2024 года обсуждается в руководстве правящей Консервативной партии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Guardian.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, вероятно, определится с точными сроками проведения выборов в начале следующего года, когда более ясными станут экономические перспективы Соединенного Королевства.

Согласно изданию, идея перенести голосование, которое должно состояться не позднее января 2025 года, на более раннюю дату "набирает обороты" среди высокопоставленных членов партии. Ранее британские СМИ утверждали, что выборы в Палату общин могут состояться в октябре или ноябре 2024 года.

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Версия на английском языке Rishi Sunak urged to go for spring election by senior Conservatives

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