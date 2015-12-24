Guardian: Cупруга президента Зимбабве взяла на себя управление страной

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Жена президента Зимбабве Грейс Мугабе фактически взяла на себя руководство страной вместо 91-летнего супруга Роберта Мугабе. Как сообщает Report cо ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава оппозиционной партии Зимбабве "Движение за демократические перемены" (MDC) Морган Цвангираи.

По словам Цвангираи, жена президента Зимбабве Роберта Мугабе после "дворцового переворота" исполняет функции президента страны, а правительство страны парализовано.

Как отмечает газета, Грейс Мугабе в последнее время удалось стать влиятельной фигурой в политической жизни Зимбабве. В декабре прошлого года она заняла один из ключевых постов в правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ).

Как отмечает Guardian, несмотря на возрастающее политическое влияние, Грейс Мугабе остается очень непопулярной в народе по причине зарубежных поездок для покупок дорогих вещей, в то время как экономика страны испытывает большие трудности.