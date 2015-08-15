​СМИ: террористы из спецтюрьмы в Гуантанамо могут быть переведены в США

Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ Представители министерства обороны США рассматривают возможность перевода части террористов, находящихся в спецтюрьмы на базе Гуантанамо на Кубе, в военную тюрьму Форт-Ливенуорт (штат Канзас).

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, в качестве возможного места размещения опасных преступников рассматривается также военная тюрьма в Чарльстоне (штат Южная Каролина).

"Вопрос о переводе примерно половины из 116 находящихся в Гуантанамо террористов на территорию США вызывает острые разногласия между администрацией и Конгрессом, - отметила телекомпания. - Законодатели заблокировали выделение из федерального бюджета средств на эти цели".

В спецтюрьме на американской базе в Гуантанамо на Кубе с 2001 года содержатся боевики группировки "Аль-Каида", сторонники движения "Талибан" и других террористических организаций, захваченные американскими войсками в Афганистане. В ходе своей первой предвыборной кампании в 2008 году президент США Барак Обама обещал закрыть тюрьму сразу же после избрания, однако она существует до сих пор.