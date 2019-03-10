Гуайдо попросит объявить в Венесуэле режим ЧП

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В Венесуэле может быть объявлено чрезвычайное положение по просьбе оппозиции.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает AFP на своей странице в Twitter.

Согласно информации, спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом республики, намерен попросить власти объявить в стране чрезвычайное положение.

Напомним, что на днях почти вся Венесуэла осталась без электричества.

Гуайдо выразил уверенность, что причиной аварии стал хаос в стране и "неэффективность правительства узурпаторов".

"Свет вернется, когда отстранят Мадуро", - сказал он.