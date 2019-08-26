Гуаидо попросил страны G7 обсудить кризис в Венесуэле с РФ и КНР

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попросил власти стран G7 обсудить с Россией, Китаем и Кубой политический кризис в южноамериканской республике и попытаться повлиять на их позицию.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе оппозиционера.

"Демократические страны мира должны ясно донести режиму Николаса Мадуро, что систематические нарушения прав человека будут иметь серьезные последствия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Гуаидо выразил желание, чтобы каждая страна G7 запросила встречу с послами Кубы, Китая и России, чтобы потребовать их высказаться аналогичным образом.

Также политик попросил включить тему Венесуэлы в повестку следующей встречи стран G7.