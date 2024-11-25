В Вильнюсе грузовой самолет упал на жилой дом

В Вильнюсе грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом.

В Вильнюсе грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом.

Как передает Report, об этом сообщает местный портал Delfi.

На борту было четыре человека - два пилота и два пассажира. Известно, что выжил как минимум один пилот, его вытащили из кабины и передали медикам.

По предварительным данным, лайнер принадлежит компании DHL. ЧП случилось в 5:31 по местному времени, причины пока не установлены. Рядом с местом инцидента перекрыт участок дороги.

09.04

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта Вильнюса.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.