В Вильнюсе грузовой самолет упал на жилой дом

В Вильнюсе грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом.
Как передает Report, об этом сообщает местный портал Delfi.
На борту было четыре человека - два пилота и два пассажира. Известно, что выжил как минимум один пилот, его вытащили из кабины и передали медикам.
По предварительным данным, лайнер принадлежит компании DHL. ЧП случилось в 5:31 по местному времени, причины пока не установлены. Рядом с местом инцидента перекрыт участок дороги.
09.04
Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта Вильнюса.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.