Грузовик врезался в жилой дом в Пакистане, погибли семь детей

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Семь детей, младшему из которых было два года, погибли в Пакистане после того, как в их дом на большой скорости врезался грузовик.

Как сообщает Report со ссылкой на Франс Пресс, инцидент произошел в среду около полуночи недалеко от города Джанг в центральной провинции Пенджаб. Грузовик врезался в однокомнатный глиняный дом с такой силой, что в здании обрушилась крыша.

В момент столкновения в доме находились девять детей и их родители. Сообщается, что взрослые и двое детей выжили, однако получили травмы.

"Среди погибших - пять девочек и два мальчика", - рассказал представитель местных экстренных служб Тарик Саид.

В полиции сообщили, что водитель грузовика и его помощник арестованы. По данным агентства, водитель потерял управление, из-за чего грузовик врезался в дом.