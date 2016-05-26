 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Груз кокаина весом в 3,7 тонны был конфискован венесуэльскими властями

    По итогам расследования были задержаны десять человек

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Груз кокаина весом в 3,7 тонны был конфискован венесуэльскими властями. 

    Как сообщает Report, об этом передает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

    По данным властей, груз наркотиков принадлежал мексиканскому наркокартелю "Лос-Сетас". 

    Операция по изъятию наркотиков прошла в штатах Тачира и Варгас.

    По итогам расследования были задержаны десять человек, имеющих отношение к наркотрафику.

    С учетом этой операции венесуэльская полиция конфисковала с начала года примерно 24,4 тонны наркотических веществ, а также задержала почти 450 человек, связанных с наркотрафиком.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi