Группировка "Исламский джихад" взяла на себя ответственность за теракт в Израиле

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Палестинское движение "Исламский джихад" подтвердило, что нападение, произошедшее близ поселения Алон-Швут (региональный совет Гуш-Эцион), совершил член группировки. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В ХАМАС назвали нападения "естественной реакцией на преступления израильтян против палестинского народа и священных для него мест".

В понедельник было совершено нападение на израильского военнослужащего около вокзала в Тель-Авиве. Израильские полицейские задержали подозреваемого - 18-летнего палестинца.

Кроме того, 10 ноября на Западном берегу реки Иордан палестинец напал с ножом на 17-летнюю школьницу и еще двух израильтян на автобусной остановке в Алон-Швуте. Девушка погибла, нападавший был ранен стражами порядка. Двое израильтян получили ранения.