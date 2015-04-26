Bakı. 26 aprel. REPORT.AZ/ Группировка "Боко Харам" сменила название на "Западноафриканскую провинцию исламского государства" (Iswap), пишет The Independent.

Название "Боко Харам", которое означает "Западно образование под запретом", использовалось боевиками с 2002 года.

Ранее сообщалось, что представители террористической организации "Исламское государство" приняли клятву верности нигерийской группировки "Боко Харам". О принятии клятвы сообщил пресс-секретарь группировки Мухаммед аль-Аднани, информирует Report со ссылкой на "Газета.Ru".