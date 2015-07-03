Группировка "Боко Харам" казнила 11 боевиков за дезертирство

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Радикальная исламистская группировка "Боко Харам" обезглавила 11 своих боевиков за дезертирство в Нигерии.

Как отмечает Report, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на очевидцев казни.

Инцидент произошел в северо-восточной части страны в деревне Миринга, штат Борно. Группа боевиков покинула лагерь группировки, расположенный в лесу, чтобы сдаться властям, передает агентство со слов очевидца Махмуда Бабаганы.

"Правда в том, что многие из этих людей устали убивать и начинают раскаиваться. Но (группировка) не дает им этого сделать", - отметил он.

По информации агентства Франс Пресс, члены "Боко Харам" казнили беглецов за то, что те отказались вступать в их ряды.





