Группа стран НАТО выделит $1 млрд на расширение обмена космическими разведданными

Группа из 17 стран - участниц НАТО обязалась выделить 1 млрд долларов на программу Постоянного наблюдения НАТО из космоса (The Alliance Persistent Surveillance from Space, APSS).

Группа из 17 стран - участниц НАТО обязалась выделить 1 млрд долларов на программу Постоянного наблюдения НАТО из космоса (The Alliance Persistent Surveillance from Space, APSS).

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

Согласно информации, соответствующий документ был подписан на прошедшем в Вашингтоне саммите НАТО, после чего программа перешла к этапу осуществления, в ходе которого в течение следующих 5 лет 17 стран НАТО выделят "более чем 1 млрд долларов для использования коммерческих и национальных космических средств и расширения передовых возможностей их эксплуатации".

По данным, APSS представляет собой крупнейшую в истории альянса "многонациональную инвестицию в космический потенциал" и должна повысить способность союзников "отслеживать деятельность на земле и на море с беспрецедентной точностью и оперативностью".