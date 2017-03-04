Группа боевиков атаковала нефтяные резервуары на севере Ливии

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Группа боевиков атаковала нефтяные резервуары, расположенные в крупнейшем нефтяном порту Эс-Сидер на севере Ливии.

Как передает Report, об этом сoобшилвеб-сайт ливанской газеты Daily star.

В атаке на резервуары участвовали боевики из группировок "Бригады обороны Бенгази".

По данным газеты, ливийской армии удалось отбить наступление боевиков. Ранее исламисты распространили фотографии, которые свидетельствовали об установлении контроля над нефтяными месторождениями.

За контроль порта Эс-Сидер велись непрекращающиеся бои между силами, оспаривавшими верховную власть в стране. Впоследствии лояльные ливийским властям военнослужащие установили контроль над месторождениями.