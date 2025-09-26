Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    Гросси: Все страны должны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 16:50
    Гросси: Все страны должны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

    Все страны должны подписать договор о нераспространении ядерного оружия.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил журналистам на форуме "Мировая атомная неделя", которая проходит в Москве.

    "Я лично считаю, что все страны мира должны быть подписантами договора о нераспространении (ядерного оружия), - сказал он.

    Гросси также прокомментировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

    "Встреча с Путиным была интересной, мы обсуждали Иран, ближний восток и Украину", - сказал он.

    Рафаэль Гросси МАГАТЭ ядерное оружие форум Владимир Путин

    Последние новости

    17:51

    Нетаньяху: Израиль полностью отвергает идею создания государства Палестина

    Другие страны
    17:50

    Нетаньяху верит в возможность заключения соглашения с Сирией

    Другие страны
    17:45

    Дания выделила Украине дополнительную помощь на сумму свыше $420 млн

    Другие страны
    17:37

    Гросси заявил, что не видит рисков ядерной войны между Индией и Пакистаном

    Другие страны
    17:35

    МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

    Происшествия
    17:33

    Нетаньяху с трибуны ГА ООН призвал немедленно возобновить санкции против Ирана

    Другие страны
    17:28
    Фото

    Азербайджан и Япония обсудили расширение сотрудничества в экономике и энергетике

    Энергетика
    17:27

    В Лянкяране задержан мужчина, подозреваемый в обмане пенсионеров

    Происшествия
    17:26

    Центробанки Азербайджана и ЦА обсудили регулирование платежных сервисов

    Финансы
    Лента новостей