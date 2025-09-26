Гросси: Все страны должны подписать договор о нераспространении ядерного оружия
Другие страны
- 26 сентября, 2025
- 16:50
Все страны должны подписать договор о нераспространении ядерного оружия.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил журналистам на форуме "Мировая атомная неделя", которая проходит в Москве.
"Я лично считаю, что все страны мира должны быть подписантами договора о нераспространении (ядерного оружия), - сказал он.
Гросси также прокомментировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Встреча с Путиным была интересной, мы обсуждали Иран, ближний восток и Украину", - сказал он.
Последние новости
17:51
Нетаньяху: Израиль полностью отвергает идею создания государства ПалестинаДругие страны
17:50
Нетаньяху верит в возможность заключения соглашения с СириейДругие страны
17:45
Дания выделила Украине дополнительную помощь на сумму свыше $420 млнДругие страны
17:37
Гросси заявил, что не видит рисков ядерной войны между Индией и ПакистаномДругие страны
17:35
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодойПроисшествия
17:33
Нетаньяху с трибуны ГА ООН призвал немедленно возобновить санкции против ИранаДругие страны
17:28
Фото
Азербайджан и Япония обсудили расширение сотрудничества в экономике и энергетикеЭнергетика
17:27
В Лянкяране задержан мужчина, подозреваемый в обмане пенсионеровПроисшествия
17:26