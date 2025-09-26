Гросси: Все страны должны подписать договор о нераспространении ядерного оружия

Все страны должны подписать договор о нераспространении ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил журналистам на форуме "Мировая атомная неделя", которая проходит в Москве.

"Я лично считаю, что все страны мира должны быть подписантами договора о нераспространении (ядерного оружия), - сказал он.

Гросси также прокомментировал встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Встреча с Путиным была интересной, мы обсуждали Иран, ближний восток и Украину", - сказал он.