    Гросси вновь заявил, что намерен баллотироваться на пост генсека ООН

    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 23:03
    Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вновь заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост Генерального секретаря ООН.

    Как сообщает американское бюро Report, своими планами он поделился с журналистами в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

    "Моя работа в качестве главы МАГАТЭ говорит больше, чем слова и обещания", - сказал Гросси.

    По его словам, необходимость изменений в ООН признается всеми, и в организации необходим ряд нововведений, корректировок и адаптаций: "Мы все проявляем большую заботу в отношении ООН и знаем, что в данный момент организация находится не в лучшем состоянии. Многое должно измениться и развиваться в соответствии с реалиями".

    Он также подчеркнул, что официальный избирательный процесс еще не начался.

    Rafael Qrossi BMT Baş katibi vəzifəsinə namizəd olduğunu təsdiqləyib

