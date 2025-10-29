Гросси вновь заявил, что намерен баллотироваться на пост генсека ООН

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вновь заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост Генерального секретаря ООН.

Как сообщает американское бюро Report, своими планами он поделился с журналистами в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

"Моя работа в качестве главы МАГАТЭ говорит больше, чем слова и обещания", - сказал Гросси.

По его словам, необходимость изменений в ООН признается всеми, и в организации необходим ряд нововведений, корректировок и адаптаций: "Мы все проявляем большую заботу в отношении ООН и знаем, что в данный момент организация находится не в лучшем состоянии. Многое должно измениться и развиваться в соответствии с реалиями".

Он также подчеркнул, что официальный избирательный процесс еще не начался.