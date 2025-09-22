Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025 Генассамблея ООН
    Гросси и Арагчи провели консультации по ядерной программе Ирана

    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 23:40
    Гросси и Арагчи провели консультации по ядерной программе Ирана

    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как передает Report, об этом Гросси написал в соцсети X.

    "На полях ГА ООН продолжил интенсивные консультации с министром иностранных дел Ирана Арагчи по поводу ядерной программы", - говорится в публикации.

    В МИД Ирана сообщили, что в ходе встречи обсуждалось текущее состояние отношений между Ираном и агентством. Арагчи во время встречи с Гросси отметил, что любой прогресс в урегулировании кризиса вокруг иранской ядерной программы возможен только при ответственном подходе всех сторон.

