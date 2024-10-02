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Президент Ирана прибыл в Доху для встречи с эмиром Катара

Президент Ирана прибыл в Доху для встречи с эмиром Катара Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Катар с официальным визитом.
Другие страны
2 октября 2024 г. 19:36
Президент Ирана прибыл в Доху для встречи с эмиром Катара

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Катар с официальным визитом.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Это первый визит Пезешкиана в арабскую страну после вступления в должность президента исламской республики. Планируется, что в среду вечером его примет эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Ожидается, что в четверг Пезешкиан примет участие в третьем саммите участников Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА), официальное открытие которого состоится 3 октября под патронажем эмира Катара. С октября 2023 года исламская республика председательствует в организации.

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