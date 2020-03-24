​Грета Тунберг заявила, что у нее были симптомы коронавируса

Активистка Грета Тунберг заявила, что вероятно болела COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом написала Тунберг в социальной сети Instagram.

"Когда я вернулась домой из поездки в Центральную Европу, я изолировала себя в чужой квартире без мамы и сестры. Чуть более 10 дней назад у меня появились симптомы, как и у моего отца, который был в поездке".

Она не проверялась на наличие COVID-19, но считает, что очень вероятно, что он у нее был, учитывая симптомы и обстоятельства. Она призывает своих последователей следовать указаниям экспертов и властей и оставаться дома, чтобы замедлить распространение вируса.