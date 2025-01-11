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Гренландия пока не планирует референдум о независимости

Гренландия пока не планирует референдум о независимости Все четыре партии, представленные в парламенте Гренландии, выступают за обретение независимости этой автономией в составе Дании.
Другие страны
11 января 2025 г. 14:41
Гренландия пока не планирует референдум о независимости

Все четыре партии, представленные в парламенте Гренландии, выступают за независимость от Дании.

Как передает Report, об этом сообщает сообщает радиостанция Danmarks radio.

Отмечается, что ни одна из них пока не предлагает конкретных сроков проведения референдума, необходимого для начала процедуры выхода острова из состава Дании.

"Это будет, когда придет время. Мы обсуждали это в правительстве. <...> И в этом случае проводится референдум - по крайней мере в ближайшем будущем", - приводит радиостанция слова председателя партии "Вперёд" (Siumut) Эрика Йенсена. Он также не назвал конкретную дату референдума.

"Каждый мечтает о том, чтобы быть хозяином в собственном доме. Мы хотим независимости, поскольку желаем в будущем сами решать все задачи в стране, где бы мы сами определяли, как будем управлять нашей страной. Это произойдет после того, как мы обсудим, какую независимость мы хотим для этой страны. Независимость не должна достигаться за счет того, что людям в этой стране станет хуже жить", - заявила, в свою очередь, председатель партии "Инуит Атакатигиит" (Inuit Ataqatigiit) Мариан Павиасен.

Правительство автономии уже запустило процесс, который должен привести к независимости острова. В мае 2023 года был представлен проект конституции, а затем сформирована "комиссия по параграфу 21" (название связано с разделом закона о самоуправлении, в котором изложены все требования к обретению Гренландией независимости).

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