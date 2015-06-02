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    ​Гренландия легализовала однополые браки

    Голосование завершилось единодушным одобрением законопроекта

    Баку. 2 Июня. REPORT.AZ/ Гренландия присоединилась с странам, легализовавшим однополые браки.

    Как передает Report, Гренландия стала 21-ой страной мира, легализовавшей однополые браки, благодаря единогласному голосованию, прошедшему в эту среду в парламенте.

    Провинция Дании с широкой автономией – Гренландия – последовала по стопам своего бывшего колонизатора Дании и разрешила однополые браки. Голосование в парламенте завершилось единодушным одобрением законопроекта – 27 голосов "за", ни одного "против".

    Дания разрешила однополые браки в 2012 году.

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