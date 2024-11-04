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Германия в 2024 году потратит 2% ВВП на оборону

Германия в 2024 году потратит 2% ВВП на оборону Германия в нынешнем году потратит 2% ВВП на оборону и продолжит идти по этому пути в ближайшие годы.
Другие страны
4 ноября 2024 г. 23:44
Германия в 2024 году потратит 2% ВВП на оборону

Германия в нынешнем году потратит 2% ВВП на оборону и продолжит идти по этому пути в ближайшие годы.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине.

"Правительство ФРГ решительно отреагировало на изменение ситуации в области политики безопасности. За последние семь лет мы удвоили наши расходы на оборону. Впервые в этом году мы тратим 2% нашего ВВП на оборону. И мы решительно продолжим идти по этому пути в ближайшие годы", - сказал Шольц.

Он отметил, что ведется модернизация Бундесвера (ВС ФРГ) по всем направлениям за счет специального фонда в размере €100 млрд.

Глава правительства ФРГ подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления Североатлантического альянса.

"НАТО является и останется основой нашей общей безопасности по обе стороны Атлантики, - утверждал Шольц. - Мы оба убеждены, что нам необходимо и дальше укреплять европейскую опору НАТО. Европа сделает значительные инвестиции в ближайшие годы, чтобы увеличить наши расходы на оборону и укрепить нашу обороноспособность. Речь идет о способности противостоять любой угрозе безопасности в Европе".

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