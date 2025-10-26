Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 23:48
    Линдси Грэм: Трамп проведет брифинг о возможном расширении операции против Венесуэлы

    Президент США Дональд Трамп проведет конгрессменам брифинг о возможном расширении операции Соединенных Штатов против Венесуэлы и Колумбии до наземных ударов.

    Как передает Report, об этом американский сенатор Линдси Грэм заявил в интервью телеканалу CBS.

    Американский канал NBC 27 сентября отметил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель, при этом Трамп пока еще ничего не одобрил. В субботу президент Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнул, что Соединенные Штаты готовят новую войну в Карибском бассейне, несмотря на обещания американского лидера не участвовать в вооруженных конфликтах.

    "Трамп вчера сообщил мне, что по возвращении из Азии планирует проинформировать членов конгресса о будущих потенциальных военных операциях против Венесуэлы и Колумбии, так что в конгрессе будет слушание о возможном расширении (ударов - ред.) с моря до суши", - сказал Грэм.

