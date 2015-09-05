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    ​Греки атаковали лагерь беженцев на острове Кос

    Полиция приминяет светошумовые гранаты и слезоточивый газ

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ На греческом острове Лесбос полиция приминяет в отношении мигрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

    Как передает Report, правоохранители пытаются усмирить сотни беженцев, потоком прибывающих в Грецию из стран Ближнего Востока.

    Оказавшись на грани отчаяния, мигранты атакуют полицейские кордоны в попытке прорваться на паромы, а потом - добраться до континента.

    На другом греческом острове – Кос – они сами начали расправляться с мигрантами. Около 20-ти человек, вооруженных бейсбольными битами, напали на лагерь беженцев. Об этом в своем докладе сообщила Amnesty International. Они кричали, чтобы мигранты возвращались туда, откуда прибыли.

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