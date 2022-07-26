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Greenpeace судится с Британией из-за газового месторождения в Северном море

Greenpeace судится с Британией из-за газового месторождения в Северном море Международная природоохранная организация Greenpeace подала иск к правительству Великобритании из-за разрешения на разработку нового газового месторождения в Северном море, выданного компании Shell, передает Report со ссылкой на Интерфакс.
Другие страны
26 июля 2022 г. 21:00
Greenpeace судится с Британией из-за газового месторождения в Северном море

Международная природоохранная организация Greenpeace подала иск к правительству Великобритании из-за разрешения на разработку нового газового месторождения в Северном море, выданного компании Shell, передает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Правительство столкнулось с новым судебным иском после того, как утвердило новое газовое месторождение в Северном море, не изучив климатический ущерб от сжигания добытого газа. Greenpeace убежден, что правительство не выполнило свою юридическую обязанность по оценке воздействия на окружающую среду проекта Jackdaw компании Shell, отказавшись учитывать ущерб от сжигания добытого газа", - сообщили экологи.

Они считают, что одобрение на столь углеродоемкий проект выдается на фоне беспрецедентной жары и без оглядки на климатические последствия. Вместе с тем, по мнению активистов, газ проекта Jackdaw не способен решить проблемы энергетического кризиса в Великобритании и привести к снижению платы за электроэнергию, "потому что он принадлежит Shell и будет продаваться на международных рынках тому, кто предложит самую высокую цену".

"Наша зависимость от ископаемого топлива лежит в основе обоих кризисов (климатического и энергетического - ИФ), однако правительство продолжает продвигать новые нефтегазовые проекты. Вот почему необходимы юридические действия", - заявила через пресс-службу организации активистка Лорен Макдональд.

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