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Греция задержала танкер Pegas под флагом РФ с 19 моряками из-за санкций ЕС

Греция задержала танкер Pegas под флагом РФ с 19 моряками из-за санкций ЕС Власти Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в бухте Каристос около острова Эвбея, на борту судна находятся 19 российских моряков.
Другие страны
19 апреля 2022 г. 12:09
Греция задержала танкер Pegas под флагом РФ с 19 моряками из-за санкций ЕС

Власти Греции задержали танкер Pegas под российским флагом в бухте Каристос около острова Эвбея, на борту судна находятся 19 российских моряков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Афинское Македонское агентство новостей (АМNА).

По его информации, танкер Pegas стоит на якоре в бухте Каристоса по решению портовых властей. Соответствующее решение было принято греческим управлением по борьбе с отмыванием денег от преступной деятельности в контексте реализации санкций, введенных ЕС и НАТО в отношении судов, представляющих интересы России, говорится в сообщении.

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