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Греция построит на Санторини порт для экстренной эвакуации в случае землетрясения

Греция построит на Санторини порт для экстренной эвакуации в случае землетрясения На острове Санторини в скором времени появится специальный порт для безопасной эвакуации людей в случае сильного землетрясения.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 15:23
Греция построит на Санторини порт для экстренной эвакуации в случае землетрясения

На острове Санторини в скором времени появится специальный порт для безопасной эвакуации людей в случае сильного землетрясения.

Об этом сообщил Report со ссылкой на Reuters.

На Санторини с конца января зафиксированы десятки тысяч слабых землетрясений, в результате чего тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, а власти запретили строительство, закрыли школы и близлежащие острова.

Сообщений о серьезных разрушениях не поступало, однако ученые заявили, что сейсмическая активность беспрецедентна даже для такой подверженной землетрясениям страны, как Греция, и не исключают более сильных толчков. Исследования показали, что главный паромный порт у подножия крутого склона, а также другие участки Санторини, непригодны для использования в случае чрезвычайной ситуации.

Министр гражданской защиты Василис Кикилиас заявил, что власти Греции планируют построить порт для эвакуации, который позволит безопасно принимать пассажирские паромы до завершения строительства новой портовой инфраструктуры.

"Наряду с новым портом на Санторини, строительство которого сейчас ведется, было принято решение о создании на той части острова порта эвакуации, куда пассажирские паромы могли бы причалить в случае чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Несмотря на некоторое ослабление подземных толчков в выходные, 16 февраля местные власти продлили чрезвычайные меры на третью неделю и вновь призвали людей держаться подальше от прибрежных районов и крутых склонов холмов, подверженных оползням.

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Версия на азербайджанском языке Santorinidə zəlzələ zamanı təcili təxliyə üçün liman inşa ediləcək
Версия на английском языке Greek government to build escape port on earthquake-hit Santorini

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