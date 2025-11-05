Греция получит от ЕК свыше 100 млн евро на содержание мигрантов

Еврокомиссия выделит Греции дополнительные 103 млн евро на нужды, связанные с приемом просителей убежища.

Как передает Report со ссылкой на агентство агентство AMNA, об этом заявил еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер.

"Греция также получит дополнительное финансирование в размере 103 млн евро в рамках AMIF (Фонд убежища, миграции и интеграции - ред.) для удовлетворения потребностей, связанных с реализацией Пакта о миграции и предоставлении убежища, включая улучшение условий приема", - сказал он.

Бруннер также отметил, что с 2015 года Евросоюз выделил Греции более 5 млрд евро на вопросы, связанные с миграцией.