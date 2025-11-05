Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Греция получит от ЕК свыше 100 млн евро на содержание мигрантов

    Другие страны
    • 05 ноября, 2025
    • 16:47
    Греция получит от ЕК свыше 100 млн евро на содержание мигрантов

    Еврокомиссия выделит Греции дополнительные 103 млн евро на нужды, связанные с приемом просителей убежища.

    Как передает Report со ссылкой на агентство агентство AMNA, об этом заявил еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер.

    "Греция также получит дополнительное финансирование в размере 103 млн евро в рамках AMIF (Фонд убежища, миграции и интеграции - ред.) для удовлетворения потребностей, связанных с реализацией Пакта о миграции и предоставлении убежища, включая улучшение условий приема", - сказал он.

    Бруннер также отметил, что с 2015 года Евросоюз выделил Греции более 5 млрд евро на вопросы, связанные с миграцией.

    Магнус Бруннер Еврокомиссия Греция мигранты

    Последние новости

    17:39

    Самир Рзаев: Количество еженедельных рейсов Баку - Тель-Авив может увеличиться до 21

    Инфраструктура
    17:35

    Израильская атака на юге Ливана привела к гибели одного человека

    Другие страны
    17:34

    Азербайджан может углубить экономическую интеграцию с Арабской координационной группой

    Бизнес
    17:29

    Суд в Казахстане признал пилотов виновными в крушении самолета Bek Air

    В регионе
    17:19

    Хикмет Гаджиев провел встречу с госминистром Великобритании Стивеном Даути

    Внешняя политика
    17:17

    ЕБРР: Азербайджанские стартапы могут получить поддержку до 50 тыс. евро

    ИКТ
    17:15

    Сахиба Гафарова находится в Белене для участия в COP30

    Внешняя политика
    17:09

    США провели тестовый пуск баллистической ракеты Minuteman III

    Другие страны
    17:05

    "Карабах" потерпел поражение от "Челси" в Лиге молодежи УЕФА

    Футбол
    Лента новостей