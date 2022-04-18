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Греция не направляла в Украину новую партию военного оборудования

Греция не направляла в Украину новую партию военного оборудования Греция не направляла в Украину новую партию военного оборудования, помимо тех, о которых было официально объявлено после совещания 27 февраля в резиденции премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.
Другие страны
18 апреля 2022 г. 15:09
Греция не направляла в Украину новую партию военного оборудования

Греция не направляла в Украину новую партию военного оборудования, помимо тех, о которых было официально объявлено после совещания 27 февраля в резиденции премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал в понедельник на брифинге официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому.

Представителя кабинета спросили, направляла ли Греция оружие Киеву еще до начала Россией военной действий в Украине, как это заявлялось в появившихся в последние дни публикациях в греческой печати. "Нет, конечно, - ответил Иконому. - Правительство отправило в Украину, кроме гуманитарной помощи, оборонительное оборудование, договоренность о котором была достигнута во время первого разговора премьер-министра [Греции Кириакоса Мицотакиса] с президентом [Украины Владимиром] Зеленским [на эту тему]. То, что тогда было согласовано, и реализуется. Не было ничего до этого и ничего потом".

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