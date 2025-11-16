Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Греция и Украина подписали меморандум о поставках газа

    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 17:09
    Греция и Украина подписали меморандум о поставках газа

    Газовые компании Греции и Украины подписали в резиденции греческого премьера меморандум о намерениях о поставках американского СПГ в Киев с декабря 2025 года по март 2026 года.

    Как передает Report, трансляция велась греческим телеканалом ERT-news.

    Подписание меморандума о намерениях состоялось в присутствии украинского лидера Владимира Зеленского, находящегося с визитом в Афинах, премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и посла США в Греции Кимберли Гилфойл.

    По словам газеты Proto Thema, "подписание меморандума о намерениях между греческой DEPA Trading и украинским "Нафтогазом" о поставках американского СПГ в Украину с декабря 2025 года по март 2026 года станет важнейшим вкладом в региональную и европейскую энергетическую безопасность и устойчивость, а также окажет поддержку Украине в условиях сложной зимы".

    Отмечается, что энергетическая инфраструктура Греции обеспечивает стабильные поставки природного газа по "Вертикальному коридору".

