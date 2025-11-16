İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Yunanıstan və Ukrayna qaz tədarükü barədə memorandum imzalayıb

    Digər ölkələr
    • 16 noyabr, 2025
    • 20:27
    Yunanıstan və Ukrayna qaz tədarükü barədə memorandum imzalayıb

    Yunanıstan və Ukraynanın qaz şirkətləri 2025-ci ilin dekabrından 2026-cı ilin mart ayına qədər ABŞ-dən mayeləşdirilmiş təbii qazın Kiyevə tədarükü ilə bağlı niyyət protokolu imzalayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, imzalanma mərasimi Yunanıstanın "ERT-news" telekanalı vasitəsilə yayımlanıb.

    Niyyət protokolunun imzalanması Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin Afinaya səfəri çərçivəsində, Yunanıstanın Baş naziri Kiriakos Mitsotakis və ABŞ-nin Yunanıstandakı səfiri Kimberli Gilfoylun iştirakı ilə baş tutub.

    "Proto Thema" qəzetinin yazdığına görə, Yunanıstanın "DEPA Trading" şirkəti ilə Ukraynanın "Naftogaz" şirkəti arasında niyyət protokolunun imzalanması regional və Avropa enerji təhlükəsizliyi, eləcə də dayanıqlılığına mühüm töhfə olacaq, həmçinin mürəkkəb qış şəraitində Ukraynaya dəstək göstərəcək.

    Qeyd olunur ki, Yunanıstanın enerji infrastrukturu "Şaquli dəhliz" vasitəsilə təbii qazın sabit tədarükünü təmin edir.

    Yunanıstan Ukrayna mayeləşdirilmiş təbii qaz ABŞ niyyət protokolu
    Греция и Украина подписали меморандум о поставках газа

    Son xəbərlər

    21:16

    Konqoda mis mədəni çöküb, onlarla insan ölüb

    Digər ölkələr
    21:05
    Foto

    DÇ-2026: Azərbaycan millisi Fransa ilə oyunda hesabı açıb - YENİLƏNİB

    Futbol
    20:48

    Çin vətəndaşlarına Yaponiyaya səyahətdən çəkinməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    20:47
    Video

    Prezident İlham Əliyev sosial şəbəkə hesablarında Özbəkistan səfərindən paylaşım edib

    Xarici siyasət
    20:44

    Fransa PUA istehsalı sahəsində Ukrayna ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    20:27

    Yunanıstan və Ukrayna qaz tədarükü barədə memorandum imzalayıb

    Digər ölkələr
    20:11

    DÇ-2026: Portuqaliya Ermənistanı darmadağın edib

    Futbol
    20:01
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin Özbəkistana səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    20:00

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha üç oyunu keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti