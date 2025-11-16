Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Зеленский прибыл с официальным визитом в Афины

    Другие страны
    • 16 ноября, 2025
    • 15:18
    Зеленский прибыл с официальным визитом в Афины

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Афины.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERT NEWS.

    Отмечается, что Афины стали первой остановкой в рамках его нового европейского турне. Украинского лидера в аэропорту встретил вице-премьер Греции Костис Хадзидакс, с которым Зеленский провел короткую беседу.

    Главными целями визита являются создание вертикального коридора транспортировки СПГ и подготовка нового энергетического соглашения между Киевом и Афинами. Ожидается, что документ усилит энергетическую безопасность Украины.

    В греческой столице Зеленский проведет ряд встреч с руководством страны. Сначала он встретится с президентом Греции Константином Тасулой в Президентском дворце, затем премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. После переговоров запланированы заявления для прессы и расширенная встреча делегаций.

    Напомним, что сегодня утром украинский лидер объявил о достижении договоренности с Грецией по газу для Украины.

    "Уже есть у нас договоренности о финансировании импорта газа на 2 млрд евро, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов", - отметил Зеленский.

    Украина Греция Владимир Зеленский визит

    Последние новости

    15:37

    Мирзиёев: Азербайджан стал полноправным участником консультативных встреч ЦА

    Внешняя политика
    15:35

    Bloomberg: Корабли КНР вошли в территориальные воды Японии

    Другие страны
    15:25

    AZAL: Внедрение информационных технологий позволит снизить расход топлива

    Энергетика
    15:18

    Зеленский прибыл с официальным визитом в Афины

    Другие страны
    15:03

    AZAL планирует внедрить систему "умный аэропорт" в Международном аэропорту Гейдар Алиев

    ИКТ
    14:57
    Фото

    Главы МИД стран ЦА и Азербайджана посетили Центр исламской цивилизации в Ташкенте

    Внешняя политика
    14:48

    ФРГ инвестирует €100 млн в защиту от беспилотников

    Другие страны
    14:36

    В Гаджигабуле задержан обвиняемый в мошенничестве с трудоустройством за рубежом

    Происшествия
    14:28

    Житель Бардинского района подорвался на мине в Агдере

    Происшествия
    Лента новостей