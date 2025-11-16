Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Афины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERT NEWS.

Отмечается, что Афины стали первой остановкой в рамках его нового европейского турне. Украинского лидера в аэропорту встретил вице-премьер Греции Костис Хадзидакс, с которым Зеленский провел короткую беседу.

Главными целями визита являются создание вертикального коридора транспортировки СПГ и подготовка нового энергетического соглашения между Киевом и Афинами. Ожидается, что документ усилит энергетическую безопасность Украины.

В греческой столице Зеленский проведет ряд встреч с руководством страны. Сначала он встретится с президентом Греции Константином Тасулой в Президентском дворце, затем премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. После переговоров запланированы заявления для прессы и расширенная встреча делегаций.

Напомним, что сегодня утром украинский лидер объявил о достижении договоренности с Грецией по газу для Украины.

"Уже есть у нас договоренности о финансировании импорта газа на 2 млрд евро, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов", - отметил Зеленский.