Греция и Египет договорились о прокладке кабеля для поставок электричества в Европу

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси подписали соглашение о прокладке по дну Средиземного моря электрокабеля для поставок электричества в Европу из Африки.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси подписали соглашение о прокладке по дну Средиземного моря электрокабеля для поставок электричества в Европу из Африки.

Как передает Report, об этом сообщает Assoсiated Press.

"Это не просто вопрос двусторонних отношений, а региональный стратегический проект, обеспечивающий через Грецию прямое сообщение со всем европейским континентом", - отметил ас-Сиси.

"Станут возможны поставки недорогой энергии - преимущественно, энергии ветра - в Грецию и всю Европу", - добавил Мицотакис.

По данным AP, длина и мощность кабеля, который планируется проложить вдоль восточного побережья Средиземного моря, составят примерно 1000 км и 3000 мВт соответственно. ЕС выразил поддержку проекту, что позволяет рассчитывать на значительное финансирование со стороны объединения.

К проекту привлечен и частный инвестор - греческая компания Copelouzos Group. Ввести кабель в эксплуатацию планируется в течение ближайших пяти лет.

Отметим, что в 2021 году энергетические ведомства двух стран подписали меморандум о прокладке подводного кабеля для транспортировки солнечной и ветровой энергии.