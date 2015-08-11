​Греция договорилась с кредиторами по бюджету до 2018 года

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Правительство Греции достигло соглашения со своими кредиторами по вопросу формирования бюджета страны на ближайшие три года, передает Report со ссылкой на BBC.

Как утверждают в Афинах, новый план предусматривает небольшой дефицит ВВП к концу этого года, который должен смениться незначительным ростом в следующем году.

Кроме того, новое соглашение не предусматривает вступления в силу дополнительных мер экономии в текущем и следующем годах.

Греция надеялась на новый транш финансовой помощи в размере 86 млрд. евро (94,4 млрд. долларов США).

Афины заинтересованы в скорейшем вступлении соглашения в силу, поскольку им необходимо выплатить очередную порцию долга Европейскому Центробанку до 20 августа.

В конце июля страна начала выплату своего долга МВФ.

Кроме того, в прошлом месяце греческий парламент одобрил второй пакет реформ, что позволит Афинам начать переговоры с Европейским союзом о новой программе финансовой помощи на 86 млрд. евро.