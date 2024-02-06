Греческие фермеры решили прибыть на тракторах в Афины, добиваясь новых субсидий

Греческие фермеры решили продолжить блокирование национальных автомагистралей и прибыть на тракторах на следующей неделе в Афины, требуя от властей компенсаций за потерю оливковых деревьев из-за природных бедствий, пониженных тарифов на электричество для

Греческие фермеры решили продолжить блокирование национальных автомагистралей и прибыть на тракторах на следующей неделе в Афины, требуя от властей компенсаций за потерю оливковых деревьев из-за природных бедствий, пониженных тарифов на электричество для сельского хозяйства и более дешевого горючего, а также дополнительных субсидий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает греческий информационный портал newsit.gr.

По его сведениям, решение о блокировании автодорог и прибытии в столицу на тракторах принято во время всегреческого совещания фермеров, которое состоялось в городке Никея (область Лариса). Аграрии постановили усилить свои акции протеста и со среды перекрыть ряд национальных и региональных автодорог во многих местах, а на следующей неделе они планируют прибыть на своих тракторах в Афины, проведя там митинг. Составлен список из шести основных требований к правительству, чтобы начать обсуждение имеющихся проблем и определить дальнейшие действия. Фермеры требуют необлагаемого налогом горючего для сельхозтехники, низкий тариф на электроэнергию, субсидии на снабжение и корма для животных, отказ властей от внедрения новой сельскохозяйственной политики ЕС и проведение по ней переговоров, 100% компенсацию утраченного дохода из-за природных бедствий, принятие мер для того, чтобы ввезенная из-за рубежа продукция не продавалась незаконно под видом греческой.

В свою очередь правительство Греции заявило, что диалог с фермерами не может состояться в условиях, когда они блокируют автомагистрали. Тем не менее глава Минсельхоза Лефтерис Авгенакис пригласил фермеров к дискуссии с целью принятия реалистичных решений.

В предыдущие дни аграрии блокировали дороги только на севере Греции и на полуострове Пелопоннес, а также заводили свои трактора с целью протеста на территорию у Международного выставочного центра Салоник, где проходила сельскохозяйственная выставка Agrotica.