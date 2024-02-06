О нас

Греческие фермеры решили прибыть на тракторах в Афины, добиваясь новых субсидий

Греческие фермеры решили прибыть на тракторах в Афины, добиваясь новых субсидий Греческие фермеры решили продолжить блокирование национальных автомагистралей и прибыть на тракторах на следующей неделе в Афины, требуя от властей компенсаций за потерю оливковых деревьев из-за природных бедствий, пониженных тарифов на электричество для
Другие страны
6 февраля 2024 г. 20:34
Греческие фермеры решили прибыть на тракторах в Афины, добиваясь новых субсидий

Греческие фермеры решили продолжить блокирование национальных автомагистралей и прибыть на тракторах на следующей неделе в Афины, требуя от властей компенсаций за потерю оливковых деревьев из-за природных бедствий, пониженных тарифов на электричество для сельского хозяйства и более дешевого горючего, а также дополнительных субсидий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает греческий информационный портал newsit.gr.

По его сведениям, решение о блокировании автодорог и прибытии в столицу на тракторах принято во время всегреческого совещания фермеров, которое состоялось в городке Никея (область Лариса). Аграрии постановили усилить свои акции протеста и со среды перекрыть ряд национальных и региональных автодорог во многих местах, а на следующей неделе они планируют прибыть на своих тракторах в Афины, проведя там митинг. Составлен список из шести основных требований к правительству, чтобы начать обсуждение имеющихся проблем и определить дальнейшие действия. Фермеры требуют необлагаемого налогом горючего для сельхозтехники, низкий тариф на электроэнергию, субсидии на снабжение и корма для животных, отказ властей от внедрения новой сельскохозяйственной политики ЕС и проведение по ней переговоров, 100% компенсацию утраченного дохода из-за природных бедствий, принятие мер для того, чтобы ввезенная из-за рубежа продукция не продавалась незаконно под видом греческой.

В свою очередь правительство Греции заявило, что диалог с фермерами не может состояться в условиях, когда они блокируют автомагистрали. Тем не менее глава Минсельхоза Лефтерис Авгенакис пригласил фермеров к дискуссии с целью принятия реалистичных решений.

В предыдущие дни аграрии блокировали дороги только на севере Греции и на полуострове Пелопоннес, а также заводили свои трактора с целью протеста на территорию у Международного выставочного центра Салоник, где проходила сельскохозяйственная выставка Agrotica.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yunan fermerlər traktorlarla Afinaya getməyə qərar verib

Другие новости из категории

Число жертв лесных пожаров в Чили достигло 131
Число жертв лесных пожаров в Чили достигло 131
6 февраля 2024 г. 20:49
Кабмин Украины одобрил выход из соглашения СНГ о транспортном взаимодействии
Кабмин Украины одобрил выход из соглашения СНГ о транспортном взаимодействии
6 февраля 2024 г. 20:15
Мишель призвал США ускорить одобрение помощи Украине на 60 млрд долларов
Мишель призвал США ускорить одобрение помощи Украине на 60 млрд долларов
6 февраля 2024 г. 19:25
ВОЗ: Африка стала эпицентром роста заболеваемости холерой
ВОЗ: Африка стала эпицентром роста заболеваемости холерой
6 февраля 2024 г. 19:12
Южная Корея поставит в Саудовскую Аравию противоракеты на 3,2 млрд долларов
Южная Корея поставит в Саудовскую Аравию противоракеты на 3,2 млрд долларов
6 февраля 2024 г. 18:58
В Турции задержаны 34 человека по делу о нападении на здание суда в Стамбуле
В Турции задержаны 34 человека по делу о нападении на здание суда в Стамбуле
6 февраля 2024 г. 18:41
Европарламент поддержал лишение водительских прав за серьезные нарушения на всей территории ЕС
Европарламент поддержал лишение водительских прав за серьезные нарушения на всей территории ЕС
6 февраля 2024 г. 18:34
Боевики ХАМАС сбили израильский вертолет
Боевики ХАМАС сбили израильский вертолет
6 февраля 2024 г. 18:18
МИД РФ вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии
МИД РФ вызвал временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии
6 февраля 2024 г. 17:50
Во Франции арестовали мошенников за изготовление оружия на 3D-принтере
Во Франции арестовали мошенников за изготовление оружия на 3D-принтере
6 февраля 2024 г. 17:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi