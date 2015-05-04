Гражданин России задержан в Литве по подозрению в шпионаже

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Гражданин России 1977 года рождения задержан в Литве по подозрению в шпионаже. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-служба генеральной прокуратуры Литвы.

По версии следствия, задержанный является сотрудником Федеральной службы безопасности России.

"Проводя сложную долгосрочную разведывательную операцию, Департамент госбезопасности (ДГБ) Литвы собрал и предоставил прокурорам данные, которые позволяют подозревать, что задержанное 29 апреля лицо осуществляло направленную против Литвы разведывательную операцию, цель которой - проникнуть в руководящие государственные органы, службы правосудия и разведки Литвы", - говорится в сообщении ведомства.

Вильнюсский окружной суд 30 апреля удовлетворил просьбу прокурора назначить задержанному меру пресечения в виде задержания его сроком на три месяца.