​Гражданин Узбекистана признался в планировании покушения на Обаму

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Гражданин Узбекистана Абдурасул Джурабоев в суде США признался, что планировал покушение на президента Барака Обаму, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Гражданин Узбекистана 25-ти летний Абдурасул Хазанович Джурабоев, проживающий в Бруклине (Нью-Йорк), сегодня признал свою вину в оказании материальной поддержки иностранной террористической организации ИГ в Ираке и Ливане", - говорится в сообщении министерства юстиции.

Согласно данным обвинения, Джурабоев помимо симпатии идеологии ИГ в интернете угрожал совершить покушение на президента США Обаму и, если ему не удастся присоединиться к боевикам ИГ, совершить террористический акт на территории США.

Джурабоеву грозит до 15 лет тюрьмы.