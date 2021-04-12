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Гражданин Азербайджана погиб в ДТП в Ташкенте

Гражданин Азербайджана погиб в ДТП в Ташкенте В Ташкенте в дорожно-транспортном происшествии погиб гражданин Азербайджана.
Другие страны
12 апреля 2021 г. 18:15
Гражданин Азербайджана погиб в ДТП в Ташкенте

В Ташкенте в дорожно-транспортном происшествии погиб гражданин Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, столкнулись автомобили марок "Lacetti" и "Chevrolet Malibu". Первым автомобилем управлял 65-летний гражданин Азербайджана Халик К.

По предварительной информации причиной столкновения стал манёвр разворота в неположенном месте, совершенный водителем "Lacetti".

В результате ДТП пассажир, находившийся в автомобиле азербайджанца, а также оба водителя получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Позднее Халик К. скончался от полученных травм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) УК Узбекистана. Ведётся следствие.

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