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Граждане Словакии определят президента во втором туре выборов

Граждане Словакии определят президента во втором туре выборов Второй тур президентских выборов пройдет в субботу в Словакии.
Другие страны
6 апреля 2024 г. 01:47
Граждане Словакии определят президента во втором туре выборов

Второй тур президентских выборов пройдет в субботу в Словакии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По данным статистического управления страны, право голоса на выборах имеют более 4,33 млн человек, для которых откроются 5,9 тыс. избирательных участков.

За должность главы государства поборются два фаворита первого тура - председатель парламента Словакии, выдвиженец от партии "Глас", которая входит в правящую коалицию, Петер Пеллегрини и бывший глава словацкого МИД Иван Корчок.

Корчок, представляющий либеральную оппозицию, в первом туре, который состоялся две недели назад, заручился поддержкой 42,5% избирателей. Вопреки прогнозам, ему удалось одержать верх над Пеллегрини, которому прочили победу, и который в итоге вышел на второе место с 37% голосов.

Победитель второго тура займет кресло президента Словакии сроком на пять лет и сменит на этом посту первую женщину-президента в истории страны Зузану Чапутову, которая занимала этот пост с 2019 года, и решила отказаться от участия в нынешних выборах.

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