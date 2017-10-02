Государственные флаги США приспустят во всех посольствах страны за рубежом

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги в стране в память о жертвах обстрела в Лас-Вегасе.

Как сообщает Report, распоряжение касается Белого дома, а также всех госучреждений и дипмиссий страны за границей.

"Я распорядился, что в память о погибших наш великий флаг будет приспущен", — приводит слова американского лидера пресс-служба Белого дома.

По приказу Трампа, до заката 6 октября государственные флаги будут приспущены на всех госучреждениях в Соединённых Штатах, американских территориях, диппредставительствах и прочих американских миссиях за границей, на базах, а также на военных кораблях страны.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным местных властей, 58 человек погибли, более 500 пострадали. Как сообщили в полиции, стрельбу устроил 64-летний Стивен Пэддок, он погиб. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. В момент стрельбы на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.