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    Госсекретарь США решил остаться в Вене

    Джон Керри прибыл в Вену еще в четверг

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри поменял планы и не улетает в пятницу из Вены, где он принимал участие в переговорах "шестерки" с Ираном, заявил журналистам источник в американской делегации.

    Джон Керри прибыл в Вену в четверг. В пятницу он провел несколько встреч с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом и координатором ЕС на переговорах "шестерки" с Ираном Кэтрин Эштон в двух и трехстороннем форматах, информирует Report со ссылкой на Интерфакс.

    Вечером того же дня Керри планировал отбыть в Париж и вернуться в Вену позднее.

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